Coronavirus

Bundesland Tirol seit heute unter Total-Quarantäne

Nachdem es mutmaßlich zu fortgesetztem Politik- und Behördenversagen in Sachen Bekämpfung des Coronavirus im Bundesland Tirol gekommen ist, schlagen die Anordnungen von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ins Gegenteil um. Platter hat ab heute, Donnerstag, 0.00 Uhr, das gesamte Land Tirol und damit alle 279 Gemeinden unter eine Total-Quarantäne gestellt. Personen dürfen nur noch für dringend notwendige Arbeitsverrichtungen, für Lebensmittel- und Medikamentenkauf oder medizinische Versorgung die eigene Gemeinde verlassen.

Eine Fahrt in eine Nachbargemeinde ist nur erlaubt, sofern in der eigenen Gemeinde kein Arzt, keine Apotheke oder kein Lebensmittelgeschäft vorhanden ist. Die Fahrt zu dringend notwendigen Arbeitsverrichtungen, die nicht in Heimarbeit erledigt werden kann, ist vorerst auch über mehrere Gemeindegrenzen hinweg möglich. Die Polizei kontrolliert diese Fahrten an Straßensperren und Kontrollpunkten im gesamten Land.

Ein- und Ausreise aus Tirol ab sofort verboten

Darüber hinaus ist auch die Ein- und Ausreise aus Tirol ab sofort verboten. Das bedeutet, dass Tiroler oder Personen, die sich derzeit in Tirol aufhalten, das Bundesland derzeit nicht mehr verlassen dürfen. Das gilt sowohl nach Südtirol/Italien, als auch nach Deutschland. Und auch in die übrigen angrenzenden Bundesländer, also Salzburg, Vorarlberg oder Kärnten, ist eine Weiterreise nicht mehr möglich.

Auch die Einreise nach Tirol ist nur noch für Tiroler, die zu ihren Familien heimkehren wollen oder für Systemerhalter aus anderen Bundesländern, die wichtige Infrastruktur beruflich aufrechterhalten müssen, erlaubt. Warenverkehr für die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten soll weiterhin möglich sein.