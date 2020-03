Steiermark

Coronakrise: Asylanten wurden einfach in Marktgemeinde Wildon unterbebracht

Sonderbare Maßnahmen setzt die steiermärkische schwarz-rote Landesregierung in Zeiten der Coronavirus-Krise. Am Montag, dem 23.März 2020, tauchten auf einmal aus heiterem Himmel nicht weniger als 15 Asylanten in der Marktgemeinde Wildon auf. Sie wurden trotz Ansteckungsgefahr durch größere Personengruppen einfach in ein Asylantenquartier im leerstehenden Gasthof „Wilder Mann“ untergebracht. Von dieser Maßnahme erfuhr der Bürgermeister von Wildon, Helmut Walch (SPÖ), rein zufällig und ohne vorher von den Landesbehörden kontaktiert worden zu sein.

Walch zeigte sich erbost, und hat sich an die zuständige Bezirkshauptmannschaft gewendet, um darauf zu drängen, dass die Asylanten sofort unter Heim-Quarantäne gestellt werden. Die Bezirkshauptmannschaft reagierte aber nicht auf die Bitte des sozialdemokratischen Bürgermeisters.

SPÖ-Landesrätin Kampus sieht „Asylanten auf der Durchreise“

Treppenwitz bei dieser schrägen Amtshandlung des Landes Steiermark ist, dass die zuständige SPÖ-Asyllandesrätin Doris Kampus null Unrechtsbewusstsein zu haben scheint. Sie erklärt gegenüber der Öffentlichkeit, dass sich diese Asylanten nur „auf der Durchreise“ befinden würden. Sie würden deshalb ein bis zwei Tage in Wildon Zwischenstation machen.

Ob noch mehr Nachschub in den „Wilden Mann“ nach Wildon, mutmaßlich von der Grenze in Spielfeld, an neuen Asylanten kommt, ist bisher noch unklar.