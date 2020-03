Migrationskrise

“Sea-Watch” fordert: Stillgelegte Kreuzfahrtschiffe sollen „Flüchtlinge“ in die EU chauffieren

Der 2015 gegründete Verein „Sea-Watch“ betreibt seit vielen Jahren das Geschäft von Schleppern. Mit seinen Schiffen transportierte er immer wieder spektakulär „gerettete“ Migranten über das Mittelmeer.

Jetzt fordert die sogenannte Flüchtlingsorganisation die EU-Kommission allen Ernstes auf, die wegen der Corona-Krise festsitzenden Kreuzfahrtschiffe zu nützen, und zwar für die Verbringung der auf der griechischen Insel Lesbos (freiwillig) gelandeten mehr als 20.000 Migranten auf das Festland. Großzügig bietet “Sea-Watch” der EU-Kommission sowie den „Betreiber*innen von Kreuzfahrtschiffen für die Umsetzung umfassende medizinische und organisatorische Unterstützung an“.

Deutschland „in besonderer Verantwortung“

„Die Organisation sieht dabei die deutsche Bundesregierung in besonderer Verantwortung“, heißt es im Aufruf. Denn immerhin stünden auf den brachliegenden Kreuzfahrtschiffen „40.000 freie Plätze zur Verfügung“. Johannes Bayer, Vorsitzender von Sea-Watch, argumentiert:

Mit laufenden Krediten von über acht Milliarden Euro ist der deutsche Staat einer der führenden Finanzier von Kreuzfahrtschiffen auf der einen Seite, und hat sich andererseits während der Finanzkrise an vorderster Front an der Verwüstung des griechischen Gesundheitssystems beteiligt. Wer jetzt nicht für die Evakuierung der Menschen sorgt, macht sich mitschuldig am potenziellen Tod Hunderter.