Asylwerber

Von wegen “Umverteilung”: Nehammer lässt neue Asylanten ins Land!

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verliert zusehends an Glaubwürdigkeit, vor allem beim Thema „Asyl“. Bei einer Pressekonferenz heute, Freitag, in Wien stritt er zuerst ab, dass neue Asylwerber in die in den letzten Tagen reaktivierten Heime kommen. Es würde sich nur um eine “Umverteilung” handeln. Später aber sprach er selbst von “neuen Asylwerbern”.

Keine Umverteilung, sondern neue Asylwerber

Die Vorkommnisse in Wildon, Steiermark, wo Asylwerber ohne Wissen des Bürgermeisters in ein leerstehendes Gasthaus einquartiert wurden, und in Ossiach, Kärnten, wo ebenfalls ohne Wissen des Ortschefs eine Gruppe von Asylwerbern auftauchte, haben auch bei den Medienvertretern Fragen aufgeworfen, die sie nun an Nehammer richteten. Zuerst stritt Nehammer ab, dass es sich um neue Asylwerber handle. Wörtlich meinte der ÖVP-Innenminister ziemlich untergriffig:

(…) Auch ich habe mit Fake News zu tun. Da wird behauptet, wir haben mehr Asylwerber im Land – das sind Fake News (…)

(…) Da kommt ein Agitator (sie wissen) auf die Idee und behauptet, wir nehmen mehr Asylwerber ins Land – ich kann ihnen versichern, dass das nicht der Fall ist (…)

Flüchtlingsheime unter Quarantäne

Später aber stellte sich heraus, dass Nehammer selbst “Fake News” verbreitet. Denn eine “Umverteilung”, wie es der ÖVP-Innenminister nannte, kann es wegen der Corona-Krise gar nicht geben. Das wäre ja absurd, da die Erstaufnahmezentren – wie zum Beispiel das Flüchtlingsheim in Traiskirchen – unter Quarantäne stehen. Also musste Nehammer vor versammelter Presse kleinlaut zugeben, dass es sich bei den Asylwerbern, die jetzt in die reaktivierten Heime einziehen, doch um Neuankömmlinge handelt.

Wenn man sich selbst widerspricht in einer Pressekonferenz, kann man das auch durch aggressives und untergriffiges Auftreten, wie es der ÖVP-Innenminister an den Tag legte, nicht wettmachen.

“Österreichern nicht länger Sand in die Augen streuen”

Der stellvertretende Bundesparteiobmann der FPÖ, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, forderte am Freitag das Innenministerium auf, in Asylfragen den Österreichern nicht länger Sand in die Augen zu streuen:

Der Innenminister stellt sich in einer Pressekonferenz hin und bezichtigt die Opposition, Falschnachrichten in Bezug auf die Ankunft von Asylanten zu verbreiten. Gleichzeitig gibt er an, dass derzeit zwölf Asylanten pro Tag und somit folglich hunderte pro Monat und tausende seit Beginn der Krise ins Land gekommen sein müssen. Das Innenministerium muss aufhören, hier ein doppeltes Spiel zu spielen und die Öffentlichkeit in falscher Sicherheit zu wiegen.