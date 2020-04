Coronavirus

Kärntner WKO-Präsident Mandl (ÖVP) nennt kleine Unternehmer „Tausenfüßler“

In Zeiten der Coronavirus-Krise sehen die österreichischen Unternehmer wieder einmal, was ihre durch Zwangs-Mitgliedsbeiträge finanzierte Wirtschaftskammer Österreich (WKO) wert ist. Sogar anhaltende Verhöhnungen ihrer Vertreter müssen sie sich gefallen lassen. Ein „besonderes Exemplar“ unter den WKO-Spitzenfunktionären ist der Kärntner Kammerpräsident Jürgen Mandl vom ÖVP-Wirtschaftsbund.

Aktuell nennt er etwa Familienunternehmen im klein- und mittelständischen Bereich abschätzig „Tausendfüßler“ und vergleicht sie damit wenig wertschätzend mit „kriechendem Getier“. Damit könnte aus dem Unterbewusstsein eines ÖVP-Wirtschaftsbündlers auch schon die Verortung des eigenen Klientels nach „oben gekommen“ sein:

Zuversicht für den „Tausendfüßler“

Wie Mandl betonte, sei er optimistisch, dass es mit dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung gelingen könne, die Auswirkungen der Corona-Krise für die Betriebe so gering wie nur möglich zu halten:

Auch die Politik weiß, dass sie am Tag danach eine starke Wirtschaft – vor allem den standfesten Tausendfüßler unserer oft familiengeführten Klein- und Mittelbetriebe – dringend und in guter Kondition brauchen wird. Ich bin optimistisch, dass wir schon Ende dieses Monats wieder mit deutlich mehr Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen.