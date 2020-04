Wien-Penzing

Pole sticht Frau nieder, die ihm Obdach gegeben hat – Lebensgefahr

Ein 32-jähriger polnischer Staatsbürger, der zuvor im Obdachlosenmilieu gelebt haben dürfte, wurde von einer Frau in Wien-Penzing in ihre Wohnung aufgenommen. Das rächte sich bitter. Denn in der Nacht auf den Karsamstag stach ihr Schutzbedürftiger zu.

Der Pole soll auf die deutlich ältere Frau losgegangen sein und ihr in den Hals gestochen haben.

„Frau abgestochen“

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der mutmaßliche Täter, augenscheinlich alkoholisiert, kurz vor Mitternacht einen Fußgänger in der Linzer Straße an und sagte, dass er seine Frau „abgestochen“ habe. Der Zeuge verständigte die Polizei, die das Opfer in seiner Wohnung antraf. Es konnte noch die Tür selbst öffnen, musste aber sofort mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bisher konnte er aber noch nicht einvernommen werden, weil er zu betrunken war.