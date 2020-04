Vereinte Nationen

Guterres Kampf gegen “Desinformations-Epidemie”: Covid-19 darf nicht gehasst werden

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO), will laut einer Videoansprache vom 14. April das Internet gegen die „gefährliche Desinformations-Epidemie“ rund um das Coronavirus wappnen. Dies möchte Guterres im Rahmen einer “Initiative für eine Kommunikationsantwort der Vereinten Nationen“ durchführen. Auch soziale Medien wie Facebook oder Twitter sollen vermehrt auf Fehlinformation kontrolliert werden.

Desinformation gefährdet angeblich Leben



Ziel der Initiative soll es sein, „das Internet mit Fakten und Wissenschaft zu fluten“, um der wachsenden Geißel der Desinformation Einhalt zu gebieten. Desinformation, vor allem während der Coronavirus-Pandemie, sei ein Gift, das sogar mehr Leben gefährde als das Virus selbst. Dem müsse man Einhalt gebieten. In seiner Anprache meint Guterres auch, dass Social-Media-Unternehmen mehr tun müssen, um Hass und schädliche Behauptungen über Covid-19 auszurotten. Wörtlich sagt er:

Social media companies must do more to root out hate and harmful assertions about Covid-19.