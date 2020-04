Coronavirus

Geschlossene Kinos im Sommer: Branche verärgert über Staatssekretärin Lunacek

In der Tourismus- und Freizeitwirtschaft wächst der Unmut über die Corona-Regierungsentscheidungen mit ihren drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Jetzt kritisiert die Kinobranche die grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, weil die österreichischen Kinos auch über die Sommermonate hinweg weiter geschlossen bleiben sollen. Lunacek hatte doch tatsächlich behauptet, dass im Sommer die heimischen Kinos ohnedies wenig besucht würden.

Der Präsident des österreichischen Kinoverbandes Christian Dörfler gibt sich über die Aussagen des grünen Regierungsmitglieds erbost und hält Lunaceks Meldung für völlig absurd:

Die Aussagen der Frau Staatssekretärin sind völlig absurd. Selbstverständlich wollen wir am liebsten morgen unsere Kinosäle wieder öffnen, wir sind ja nicht der Feind unseres eigenen Geschäftes! Im Sommer werden in den Kinos gewaltige Umsätze generiert, da traditionell gerade in den Monaten Juli und August aus der Filmschmiede Hollywood einige Blockbuster ihre Europa Premieren haben und unser Publikum auch im Sommer gerne ins Kino kommt.