Coronavirus

Selbst der ORF stellt die Gretchenfrage: “War der Aufwand gerechtfertigt?”

Nach wie vor wird die österreichische Bevölkerung mit Regierungspropaganda geflutet, wonach die schwarz-grüne Entscheidung, Österreich einen kompletten Stillstand zu verordnen, um das Land vor Covid-19 zu retten, richtig gewesen sei. Doch immer lauter werden die Zweifel artikuliert, sowohl was die Eigenschaften des Coronavirus, als auch dessen tatsächliche Gefährlichkeit betrifft. So stellt der nach wie vor rot dominierte ORF am Samstag im “Journal zu Gast” die Gretchenfrage:

Es gibt Stimmen, die sagen: “Pro Tag sterben in Österreich aus verschiedensten Gründen über 200 Menschen. Wenn man jetzt 400 Covid-Todesfälle in zwei Monaten annimmt – ist der ganze Aufwand gerechtfertigt?”

Ansteckungsrisiko war und ist gering

Obwohl sich die von Kanzler Sebastian Kurz in unverantwortlicher Weise prophezeiten Horrorzahlen zu Corona-Toten und -Intensivpatienten nicht und nicht einstellen, hält die schwarz-grüne Bundesregierung weiterhin 8,8 Millionen Menschen in Isolation – für aktuell 4.457 Infizierte. Das entspricht 0,051 Prozent aller Österreicher. Selbst nach der Dunkelziffer, die aus der vom Bildungsministerium in Auftrag gegebenen Studie drei- bis viermal so hoch liegen dürfte, besteht nur für 0,17 Prozent der Bevölkerung ein Risiko, mit dem Coronavirus infiziert zu werden.

Doch eine Infektion bedeutet noch lange nicht den Tod! Denn nur 19 Prozent der Infizierten in Österreich benötigen eine intensivmedizinische Behandlung, an oder mit Covid-19 versterben weniger als fünf Prozent der Infizierten.

500 bis 2.000 längere Kontakte für Ansteckung nötig

Bei den aktuellen Zahlen müsste man 2.000 verschiedene Personen treffen, sich mit jedem mindestens 15 Minuten in einem geringeren Abstand als ein Meter unterhalten, um Gefahr zu laufen, angesteckt zu werden.

Selbst unter der Annahme der Dunkelziffer wären mehr als 500 solcher Kontakte notwendig, um möglicherweise infiziert zu werden. Ein höchst unwahrscheinliches Szenario. Und dennoch hält Kanzler Kurz an seinen Entscheidungen fest, sperrt die Österreicher weg und fährt das Land an die Wand.

Datum Infizierte kumuliert Genesene aktuell Infizierte in % zur Bevölkerung Intensiv-Station hospitalisiert 18.04.2020 14671 10214 4457 0,051% 208 855 17.04.2020 14566 9704 4862 0,055% 227 909 16.04.2020 14459 8986 5473 0,062% 238 967 15.04.2020 14335 8098 6237 0,071% 232 1001 14.04.2020 14185 7633 6552 0,074% 243 1002 13.04.2020 14080 7343 6737 0,077% 239 981 12.04.2020 13945 6987 6958 0,079% 243 1035 11.04.2020 13672 6604 7172 0,080% 246 1036 10.04.2020 13404 6064 7207 0,083% 261 1032 09.04.2020 13120 5240 7898 0,090% 266 1086 08.04.2020 12840 4512 8340 0,095% 267 1096 07.04.2020 12552 4046 8473 0,097% 243 1100 06.04.2020 12238 3463 8545 0,100% 250 1074 05.04.2020 12051 2998 8769 0,103% 244 1056 04.04.2020 11781 2507 9158 0,105% 245 1071 03.04.2020 11348 2022 9229 0,106% 245 1057 02.04.2020 10923 1749 9218 0,104% 227 1074 01.04.2020 10407 1436 9046 0,102% 215 1071 31.03.2020 9772 1095 8879 0,099% 198 1110 30.03.2020 9125 636 8741 0,096% 193 999 29.03.2020 8552 479 8057 0,092% 187 931 28.03.2020 7960 410 7550 0,086% 168 839 27.03.2020 7040 225 6815 0,077% 128 800