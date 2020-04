Schweiz

Moment gekommen? Pfarrer ruft zum Mord an Trump auf

Schon seit vielen Jahren benützen Pfarrer die Kanzeln, um Politik zu machen. Ein solcher ist Martin Dürr aus Basel in der Schweiz. Er bezeichnete auf seiner Facebook-Seite US-Präsident Donald Trump, einen gläubigen Christen, als menschenverachtenden Tyrann – nicht zuletzt wegen der vielen Corona-Toten.

Bei seinen Gedankengängen kommt Dürr schließlich zur Quintessenz:

Wie kann es sein, dass sie einen pathologischen Lügner und Narzissten wählten und ihn weiterhin anbeten, als wäre er Gott? Wann ist der Moment gekommen, einen faschistischen Diktator umzubringen? Was braucht es noch ausser den 10’000 und vermutlich bald 100’000 Menschen, die jetzt sterben, alleine wegen seinem perversen Wunsch, an der Macht zu bleiben, und seiner unendlichen Gier?

Was braucht es noch? Nochmals: Was braucht es denn noch?