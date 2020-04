Meinungsfreiheit

Parlament beschäftigt sich mit “”Facebook”-Sperre von Bezirksvorsteher Stadler

Seit Palmsonntag, also fast schon seit drei Wochen, ist die sehr beliebte und erfolgreiche Facebook-Seite des Simmeringer FPÖ-Bezirksvorstehers Paul Stadler unter Angabe fadenscheiniger Begründungen durch Facebook gesperrt. Die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst hat deshalb jetzt einen Entschließungsantrag im Parlament eingebracht.

Schutz der Meinungsfreiheit

Der Antrag wurde noch am Mittwoch eingebracht und werde schon heute, Donnerstag, im Verfassungsausschuss behandelt, gab Fürst bekannt. Im Wesentlichen geht es dabei um den Schutz der Meinungsfreiheit, Transparenz und Verhinderung von Zensur. Hier der Wortlaut des Entschließungsantrages:

Hilfsleistungen für Menschen gepostet

Warum Facebook die Seite des Simmeringer Bezirksvorstehers offline nahm, bleibt bis dato ein Rätsel. Stadler selbst ist entsetzt:

Nicht nur ich frage mich, was es bei meinen fast ausschließlich unpolitischen Beiträgen auf “Facebook” zu beanstanden gibt. Die letzten Einträge befassten sich mit Hilfsleistungen für Menschen in der Corona-Krise:

Einkaufen für eine kranke Frau (4. April)

Gratis-Schutzmasken für die Simmeringer (3. April)

Bezirksvorsteher-Interview in der Bezirkszeitung (31. März)

Bericht über flächendeckende Hilfe in Simmering (30. März)

Ankündigung einer heiligen Messe in der Corona-Zeit (28. März)

Wertschätzung für Simmeringer Gärtner (27. März)