Coronavirus

Haltungsjournalismus statt Recherche: „Die Presse“ redet Schwedens Corona-Sonderweg wieder schlecht

Lange war Schweden aus den Schlagzeilen verschwunden. Doch am Donnerstag konnte Die Presse endlich wieder titeln: „Coronazahlen in Schweden stark steigend“. Endlich konnte die im Regierungssold stehende Tageszeitung gegen Schwedens Corona-Sonderweg wieder wettern, nachdem sie ihn schon früher zum „Holzweg“ erklärt hatte . „Schwedens vergleichsweise liberaler Umgang mit Covid-19“ wäre „umstritten“.

Viel mehr Corona-Tote in Schweden

Natürlich durfte auch der Hinweis darauf nicht fehlen, dass bei etwas mehr als einer Million zusätzlicher Einwohner Schweden sieben Mal so viele Corona-Tote (rund 5.900) hätte als Österreich.

Unzensuriert hat sich die Zahlen dazu von Euromomo, das die Sterblichkeit vieler europäischer Staaten statistisch sammelt, genauer angeschaut und Österreich und Schweden miteinander verglichen.

Grafik: Anzahl der Toten (normiert) pro Million Einwohner in den Kalenderwochen 2020.

Annährend gleiche Sterblichkeit wie in Österreich

Betrachtet man die Toten pro einer Million Einwohner, so zeigt sich eine höhere Sterblichkeit in Schweden von Mitte März bis Mitte Mai. Doch summiert über alle Todesfälle starben im heurigen Jahr in beiden Staaten etwa gleich viele Personen pro Million Einwohner, in Österreich 6.662 und in Schweden 6.510.

So bedauerlich es ist, einigen, in der Regel hochbetagten Schweden wurden tatsächlich einige Lebenswochen durch den „liberalen Umgang mit Covid-19“ gestohlen. Dafür den Jungen nicht die Schulbildung, Arbeitnehmern nicht der Arbeitsplatz und der Gesellschaft nicht die Freiheit – auch das ist „leben“.