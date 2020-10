Libanon

Maronitischer Patriarch Kardinal Rai für Bildung einer Notstandsregierung

Der christlich-maronitische Patriarch von Beirut, Béchara Pierre Kardinal Raï, tritt neuerlich für eine rasche Regierungsbildung im Libanon ein. Raï fordert eine Notstandsregierung, die die Amtsgeschäfte rasch übernehmen soll. Für ihn wäre eine solche „Rettungsregierung“ unabhängig davon, ob sie sich aus Experten, oder politischen Repräsentanten zusammensetzt, dringend notwendig, um den ansteigenden Reformstau abzubauen.

Unabhängigkeit muss garantiert sein

Bei der Zusammensetzung durch politische Repräsentanten ist Raï allerdings skeptisch, ob hier auch die notwendige Handlungsfähigkeit und der entsprechende Aktionsradius für eine Reformpolitik gegeben ist. Würde jede politische Partei und Gruppierung einen Minister entsenden, dann wäre die Unabhängigkeit für ein gemeinsames regierungspolitisches Handeln aus Sicht des Kardinals nicht gegeben.

Raï appelliert deshalb an die Solidarität aller Parteien und politischen Blöcke, um die aktuelle Krise in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft rasch zu überwinden. Der christlich-maronitische Geistliche erinnerte an die lange Tradition des Libanon als Land des Wohlstandes und der Tugend. Auf diesen Status müsse man wieder zurückkehren.

Wiederaufbau und Neutralität als Basis

Vor allem ein rascher Wiederaufbau nach der Explosionskatastrophe vom 4. August und eine außen- und sicherheitspolitische Neutralität, etwa gegenüber Syrien und Israel, ist für Raï ein Gebot der Stunde, um hier eine neue Basis zu schaffen.

Dass rund 70 Tage nach der Explosion im Beiruter Hafen durch die Politik und Verwaltung immer noch keine nachhaltigen Maßnahmen gesetzt worden sind, ist für Raï unverständlich.