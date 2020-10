Coronavirus

Haslauer wettert gegen Opposition und fängt sich Rüge von Politikwissenschaftler ein

Die schwarz-grüne Bundesregierung und Vertreter einzelner Landesregierung versuchten in den letzten Wochen und Monaten, Oppositionskritik an den Corona-Maßnahmen vielfach als Stimmungsmache und Verschwörungstheorien zu denunzieren.

Unzufriedenheit wegen Opposition, nicht wegen falscher Politik

Aktuell hat der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die Oppositionskritik als „Mitgrund“ genannt, warum die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Corona-Krise „so gespalten“ sei. Dem widerspricht jetzt der Salzburger Politikwissenschaftler Franz Fallend entschieden.

Für Fallend sei es durchaus die Aufgabe der Opposition, an Regierungsmaßnahmen Kritik zu üben. Im Übrigen habe es auch schon vorher Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben:

Ich glaube, dass es in der Bevölkerung schon länger eine gewisse Unzufriedenheit gibt über die Maßnahmen, sowie auch über die Dauer der Einschränkungen. Das setzt die Politik natürlich auch unter Druck, die einerseits Maßnahmen setzt, und andererseits aber auch nicht zu sehr in die Rechte der Bürger eingreifen soll. Da ist es in einer Demokratie durchaus üblich, dass die Opposition Kritik übt. Ich wäre hier aber vorsichtig damit, der Opposition Mitschuld an der Unzufriedenheit der Bevölkerung zu geben, ich denke die Unzufriedenheit war vorher schon da.