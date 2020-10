Verbot von Atomwaffen – nur ein diplomatischer Scheinvertrag?

Österreich hat einen großen Anteil am Atomwaffenverbotsvertrag, der – von 50 Staaten unterzeichnet – am 22. Jänner in Kraft tritt. Ob er etwas am Bedrohungs-Szenaria ändert, ist fraglich (Symbolbild: Hiroshima nach der Bombe 1945).

Foto: aNto / flickr.com (CC BY-NC 2.0)