Polnischer Drogenring importierte und verkaufte kiloweise Cannabis und Speed

Wie heute, Montag, bekannt wurde, waren umfangreichen Ermittlungen der Suchtgiftermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Kirchdorf von Erfolg gekrönt. Nach Monaten intensiver Recherche und Zusammenarbeit mit dem LKA Oberösterreich und dem Einsatzkommando (EKO) Cobra DSE (Direktion für Spezialeinheiten) konnte ein Drogenring im Großraum des Bezirks Kirchdorf an der Krems aufgedeckt werden. Mehrere polnische Staatsangehörige wurden festgenommen, große Mengen an Marihuana und Amphetamin sichergestellt.

Erste Ermittlungen – Verdacht gegen Polen-Bande

Bereits im August 2022 begannen die umfangreichen Ermittlungen der Suchtgiftermittlungs-Gruppe. Es bestand der Verdacht, dass polnische Staatsangehörige, die im Bezirk Kirchdorf wohnten, illegal große Mengen an Marihuana und Amphetamin aus Polen nach Österreich einführen und gewinnbringend an zahlreiche Abnehmer im Großraum Kirchdorf weiterverkaufen würden. Diese Verdachtsmomente führten schließlich ab Dezember 2022 zu weiteren Erhebungen, bei denen das LKA Oberösterreich und das EKO Cobra DSE ihre Unterstützung anboten.

Festnahme bei Drogen-Übergabe und Hausdurchsuchungen

Nach intensiven Ermittlungen konnte Ende März 2023 ein 41-jähriger Pole bei einer Drogen-Übergabe an einen 31-jährigen Österreicher auf frischer Tat betreten und festgenommen werden. In der Folge wurde die Wohnung eines 36-jährigen Polen durchsucht. Dort wurden etwa 1.800 Gramm Cannabiskraut und 250 Gramm Amphetamin sichergestellt, die offensichtlich erst kürzlich aus Polen eingeführt worden waren. Zudem wurden bereits verkaufsfertige Portionen der Rauschmittel gefunden. Beide Verdächtige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in U-Haft genommen und in die Justizanstalt Garsten überstellt.

Schwunghafter Drogenhandel und kriminelle Vereinigung aufgedeckt

Weitere Ermittlungen führten zu bedenklichen Ergebnissen. Dem 41-jährigen Hauptverdächtigen konnte nachgewiesen werden, dass er seit August 2018 mindestens 1,7 Kilogramm Amphetamin und zwei Kilogramm Marihuana verkauft hatte. Der Hauptverdächtige vertrieb die Drogen vorwiegend an seine Arbeitskollegen im Großraum Kirchdorf. Der arbeitslose 36-jährige Pole wurde ebenfalls mit dem Handel von rund 350 Gramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Cannabiskraut in Verbindung gebracht. Zwei weitere Polen wurden wegen Unterstützung des Drogenhandels angezeigt. Die Angeklagten werden als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung betrachtet, deren Drogen-Geschäfte einen Wert von mehr als 100.000 Euro umfasste. Quelle: LPD Oberösterreich