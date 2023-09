„Blaue Regierungsbande“ brachte ORF auch vor Handelsgericht Niederlage

Die FPÖ ist nicht nur bei Umfragen erfolgreich, sondern auch vor Gericht. Nun konnte eine Klage gegen den ORF erstinstanzlich gewonnen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zuerst hatte schon die Medienbehörde KommAustria festgestellt, dass der ORF mit der Bezeichnung „Blaue Regierungsbande“ gegen das Ojektivitätsgebot verstoßen habe, jetzt gelang dem FPÖ-Chef Herbert Kickl auch eine erfolgreiche Klage gegen den ORF wegen Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung.

Kickl als “Regierungsbande” bezeichnet

Im Mai 2022 sendete der ORF im „ZiB Magazin“ einen Beitrag über die vielen Ministerwechsel in Österreich. Darin wurden die FPÖ-Minister – und auch der nunmehrige FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl als „Regierungsbande“ bezeichnet. Wörtlich hieß es:

Verstoß gegen Objektivitätsgebot

Die KommAustria erkannte darin einen Verstoß des ORF gegen das im ORF-Gesetz verankerten Objektivitätsgebots. Herbert Kickl klagte den ORF daraufhin wegen Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung – und bekam nun erstinstanzlich Recht. Im Urteil heißt es nun:

Als Begründung des Urteils wird angeführt:

Grenze strafloser Kritik deutlich überschritten

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker zeigte sich mit dem Urteil zufrieden: Freie Meinungsäußerung müsse sein – aber in diesem Fall habe der ORF die Grenzen strafloser Kritik an einem Politiker deutlich überschritten. Das Gericht habe es auch als gegeben angesehen, dass beim ORF eine Wiederholungsgefahr bestehe, weshalb auch der Unterlassungsanspruch anerkannt worden wäre. Das sei eine schallende Ohrfeige für die vermeintlich unabhängige ORF-Redaktion. Wörtlich meinte Hafenecker:

Wie „unabhängig“ dieser ORF ist, zeigte ja erst vor wenigen Monaten die Auswertung, dass Politiker von ÖVP und Grünen fast 70 Prozent der Redezeit in der meistgesehenen Nachrichtensendung des Landes bekommen. Dass dann am Mittwoch der ORF just während der Rede von Herbert Kickl auf ORF2 in die Werbung ging, passt da ebenfalls gut ins Bild.