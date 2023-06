Patriotische Aktivisten färben Regenbogen-Zebrastreifen in Schwarz-Rot-Gold um

Erneut haben die jungen Aktivisten um die Plattform “Widerstand in Bewegung” zugeschlagen. Die Gruppe “Revolte Rheinland” hat am Bonner Hauptbahnhof einen schwulen Regenbogen-Zebrastreifen in die Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold umgefärbt.

Umstehende Bürger applaudierten

Unter dem Motto “Stolz statt Pride” wurde die Aktion auf der “Telegram”-Seite von “Widerstand in Bewegung” veröffentlicht. Wie auch aus den Bildern ersichtlich ist, war die Aktion einmal mehr komplett friedlich. Das besonders Beachtliche dabei ist: Obwohl Bonn im tiefsten Westdeutschland gelegen ist, applaudierten die umstehenden Bürger. In jüngerer Vergangenheit gab es mehrere friedliche Protest-Aktionen dieser Aktivistengruppe. Wie unzensuriert berichtete, hisste sie zum Beispiel ein Protest-Banner bei einer Kaserne, die gleichzeitig ein Erstaufnahmezentrum für Asylbewerber ist.

“Regenbogen“ ist Inbegriff der Steuergeld-Verschwendung

Immer wieder werden in Deutschland und Österreich Zebrastreifen auf Steuerzahler-Kosten in Regenbogenfarben umgefärbt. Diese Solidaritätsbekundungen mit der Homo-Szene dürften wohl als der Inbegriff von Steuergeld-Verschwendung angesehen werden. Wie die Kleine Zeitung berichtete, sind im parlamentarischen Spektrum die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland die einzigen Parteien, die gegen diese Art der Politik vorgehen. Nun gibt es dagegen auch Widerstand auf der Straße.