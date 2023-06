Regierung gibt zu: Wir benötigen Atomstrom aus Ausland

Auf die komplette Stilllegung aller Atomkraftmeiler ist die Ampel-Koalition besonders stolz. Nun muss sie sich eingestehen, dass der Strom ohne Atomkraft nicht ausreichen würde. Doch anstatt wie bisher den Strom selbst mit bestehenden Atomkraftwerken günstig zu produzieren, muss er nun teuer von Frankreich gekauft werden.

Regierung macht sich bewusst von Frankreich abhängig

Wie die Bild berichtet, kommt die Bundesnetzagentur zu einem besorgniserregendem Ergebnis:

In der Bedarfsanalyse wurde der gesetzliche Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie in Deutschland und eine begrenzte Verfügbarkeit der Leistung der Kernkraftwerke in Frankreich unterstellt.