ORF sieht „Selbstentzündung“ bei Waldbränden – eine klassische Falschmeldung!

In einem Facebook-Beitrag hat EU-Abgeordneter Roman Haider (FPÖ) über eine brandaktuelle Falschmeldung, sogenannte “Fake News”, im ORF berichtet. Darüber hat sich auch Wetterexperte Jörg Kachelmann lustig gemacht.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Lieblingsthema “Extremtemperaturen”

Die Falschmeldung wurde im “Ö1-Journal” gesendet. Dort meinte eine Redakteurin wörtlich:

Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündungen kommt. Roman Haider sieht das nur noch satirisch:

Wer kennt sie nicht, die Selbstentzündung in der Sauna ab 40 Grad… Oder all die Wohnungsbrände, weil Leute ihre Wäsche auf Heizungen legen…Was haben die bloß gesoffen am Küniglberg? Selbst der deutsch-schweizerische Wetterexperte Jörg Kachelmann macht sich über den ORF lustig und spricht von „Schwurbelabteilung“…

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Faktencheck überführt ORF

Haider machte dann einen Faktencheck – etwas, was der ORF so gerne macht, um “Fake News” aufzudecken. Der EU-Abgeordnete schreibt:

Wenn ein Wald irgendwo brennt, hat das nichts mit dem Klimawandel zu tun! Ab welcher Temperatur brennt Holz? Wird Holz einer mittleren Rohdichte Temperaturen von über 100 °C ausgesetzt, beginnt seine thermische Zersetzung. Etwa ab 230 °C entflammt das Holz, ab 260 °C brennt Holz auch ohne äußere Wärmequelle und ab 400 °C entzünden sich die Holzgase selbst.

Ob es draußen jetzt 35 Grad oder 45 Grad hat, ist völlig egal – der Anstieg der Lufttemperatur kann niemals Holz entzünden! Es gibt für Waldbrände nur zwei Optionen: Blitzschlag oder Brandstiftung. Und aus!

Es sei unfassbar, so Roman Haider, wie diese Klimahysteriker versuchen, Angst zu machen. Nichts als Angst. Wenn die Menschen Angst vor einer klimatischen Hölle hätten, dann wären sie eher bereit, die Green Madness (grüner Wahnsinn, Anm. d. R.) zu akzeptieren, die die „Endsekte“ umsetzen wolle.