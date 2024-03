Riesen-Blamage für die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling bei EU-Frage

Die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling strotzte in einem ORF-Interview mit Unkenntnis zur Europäischen Union. Sie wusste nicht einmal, dass Norwegen kein EU-Mitglied ist.

Klon von Annalena Baerbock?

Wird die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen für die EU-Wahl im Juni, Lena Schilling, zum Klon der in politischen Fragen oft ahnungslosen bundesdeutschen Außenministerin Annalena Baerbock? Ihre Reifeprüfung auf dem öffentlichen Parkett ging jedenfalls gehörig schief – und zwar damit, dass sie nicht einmal eine einfache Frage zur Europäischen Union richtig beantworten konnte.

Am falschen Fuß erwischt

Passiert ist der peinliche Fehler der grünen Europawahl-Frontfrau bei einem Gespräch mit dem Satiriker Peter Klien im Rahmen des Bundeskongresses der Grünen in Graz. Klien interviewte Schilling für seine Sendung „Gute Nacht Österreich“ und fragte sie:

Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?

Darauf Schilling:

Uhh, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Das weiß ich leider gerade nicht. Noch gar nicht, oder?

Klien:

Ist Norwegen bei der EU?

Darauf Schilling:

Um Gottes Willen, jetzt wird’s peinlich.

Klien:

Wollen Sie jemand anrufen?

Schilling:

Ja bitte, kann ich einen Telefon-Joker haben?

Klien klärte auf:

Norwegen ist nicht bei der EU.

Wie bei einer Ö3-Straßenumfrage

Wäre es nicht so peinlich, dass eine Politikerin, die Österreich künftig im Europäischen Parlament – und nicht in einer Gemeindevertretung – repräsentieren soll, derart ahnungslos über ihre Tätigkeit ist, könnte man darüber lachen. Irgendwie erinnerten die Aussagen von Lena Schilling an kuriose Ö3-Straßenumfragen, wo 16-Jährige, die in Österreich wählen dürfen, auf die Frage, wie denn der Bundespräsident heißen würde, antworten: “Richard Lugner”.