Covid-Notlazarett in der Messe Wien schließt: Die Bilanz der Auslastung ist bedrückend

Still ist es geworden um die panischen Notmaßnahmen der schwarz-grünen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus. So wurden Mitte März 880 zusätzliche Intensivbetten für Covid-19-Patienten in der Messe Wien aufgestellt. Bei Bedarf hätte die Anzahl an Betten sogar verdoppelt werden sollen. Immerhin galt es, die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Schwerkranken zu versorgen, von denen so viele sterben würde, dass „jeder jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist.“

Großteil der Behandelten gar nicht infiziert

Es ist niemand im Notlazarett in der Messe Wien verstorben. Es waren auch nur 294 Personen, die dort behandelt wurden. Das entspricht bei 8.859.000 in Österreich lebenden Personen genau 0,00331 Prozent der Bevölkerung. Aber von den knapp 300 Patienten war ein Großteil gar nicht mit dem Coronavirus infiziert!

Heute, Freitag, schließt daher die Messe Wien als Corona-Betreuungszentrum. In die Schlagzeilen war es nur einmal gekommen, als positiv getestete Asylanten aus Somalia aus dem Quarantänezentrum der Messe Wien ausbüxten, weil sie sich nicht an die Quarantänemaßnahmen halten wollten.

Reaktivierung ausgeschlossen

Nachdem sich das Coronavirus als weniger gefährlich als angenommen herausstellte und auch die verbesserten Behandlungsmethoden zu deutlich weniger Komplikationen führten, werden wohl bei einer vermeintlichen „zweiten Welle“ die bestehenden Gesundheitseinrichtungen bei weitem ausreichen.

Wiens Gesundheitsminister Peter Hacker hat daher schon angekündigt, dass das eilig eingerichtete, teure Notlazarett nicht mehr reaktiviert werden wird. Außerdem könnten in 30 anderen Einrichtungen rund 6.000 Betten sofort aktiviert werden.

Gefährlichkeit weit überschätzt

Aktuell werden in ganz Österreich 18 Personen intensivmedizinisch wegen Covid-19 behandelt. Das entspricht 0,000203 Prozent der Bevölkerung.

Österreich verfügt über 2.451 Intensivbetten, das sind 28,9 pro 100.000 Menschen, was deutlich über dem OECD-Schnitt von 15,9 liegt. Im März nahm man an, dass 60 Prozent der Intensivbetten von Nicht-Covid-19-Schwerkranken belegt sein würden. Damit standen 980 Intensivbetten für Covid-19-Schwerkranke zur Verfügung. Selbst am Höhepunkt der Corona-Welle Anfang April waren es aber nur 267 Personen, die diese Betten in Anspruch nahmen. Doch die nicht belegten Covid-19-Betten blieben leer – und wichtige Operationen weiterhin verschoben! Das wird für die Gesundheit der Betroffenen schwerwiegende Folgen haben – unzensuriert berichtete.

Regierungspropaganda vs. Wirklichkeit

Dabei ist festzuhalten, dass man nicht im Nachhinein ja immer gescheiter sei. Denn als Kurz die Radikalmaßnahmen anordnete, waren die Reproduktionsraten bereits rückläufig. Kurz wusste das, und die Bevölkerung spätestens dann, als Armin Wolf den Kanzler in einem „Zeit im Bild“-Interview im April öffentlich darauf ansprach.

Doch anstatt den Fehler einzugestehen, verschärfte Kurz vergangene Woche die Corona-Maßnahmen. Er kommt aus der selbst gegrabenen Grube offensichtlich nicht mehr heraus. Die Zeche dafür bezahlen die Österreicher, allen voran die Kranken, deren Behandlungen verschoben wurden.

Datum Infizierte kumuliert Genesene aktuell Infizierte in % zur Bevölkerung Intensiv-Station hospitalisiert Tote kumuliert Tests Tests kumuliert 30.07.2020 20955 18628 1609 0,018% 18 105 718 9434 880036 29.07.2020 20850 18528 1606 0,018% 20 94 716 9396 870602 28.07.2020 20677 18379 1585 0,018% 15 89 713 8037 861206 27.07.2020 20558 18246 1599 0,018% 16 95 713 5271 853169 26.07.2020 20472 18209 1551 0,018% 15 97 712 7008 847898 25.07.2020 20338 18124 1502 0,017% 16 101 712 7049 840890 24.07.2020 20214 18042 1461 0,017% 17 103 711 7810 833841 23.07.2020 20099 17943 1445 0,016% 15 102 711 11350 826031 22.07.2020 19929 17849 1369 0,016% 18 111 711 9081 814621 21.07.2020 19827 17716 1401 0,016% 18 114 710 7164 805600 20.07.2020 19743 17659 1373 0,016% 16 112 711 19.07.2020 19655 17599 1345 0,015% 14 99 711 18.07.2020 19573 17501 1361 0,015% 11 98 711 17.07.2020 19439 17335 1393 0,016% 11 99 711 16.07.2020 19270 17244 1315 0,015% 11 94 711 15.07.2020 19154 17175 1269 0,014% 10 96 710 14.07.2020 19021 17073 1239 0,014% 9 83 709 13.07.2020 18948 17000 1240 0,014% 8 82 708 12.07.2020 18897 16952 1237 0,014% 10 83 708 11.07.2020 18783 16864 1213 0,014% 9 77 706 10.07.2020 18709 16808 1195 0,014% 9 80 706 09.07.2020 18615 16758 1151 0,013% 12 78 706 08.07.2020 18513 16721 1086 0,012% 11 77 706 07.07.2020 18421 16686 1029 0,012% 10 91 706 06.07.2020 18365 16647 1012 0,012% 11 78 706 05.07.2020 18280 16615 959 0,011% 10 72 706 04.07.2020 18165 16607 853 0,010% 8 68 705 03.07.2020 18050 16558 787 0,009% 7 72 705 02.07.2020 17941 16514 722 0,008% 7 69 705 01.07.2020 17873 16491 677 0,008% 9 74 705 30.06.2020 17766 16478 583 0,007% 6 64 705 29.06.2020 17723 16420 600 0,007% 8 74 703 28.06.2020 17654 16401 551 0,006% 9 71 702 27.06.2020 17580 16371 509 0,006% 10 71 700 26.06.2020 17522 16348 476 0,005% 10 70 698 25.06.2020 17477 16320 459 0,005% 11 71 698 24.06.2020 17449 16282 474 0,005% 11 70 693 23.06.2020 17408 16261 454 0,005% 11 68 693 22.06.2020 17380 16241 449 0,005% 10 69 690 21.06.2020 17341 16197 454 0,005% 8 69 690 20.06.2020 17323 16175 460 0,005% 8 74 688 19.06.2020 17271 16141 442 0,005% 7 75 688 18.06.2020 17223 16101 434 0,005% 8 72 688 17.06.2020 17203 16099 417 0,005% 11 71 687 16.06.2020 17189 16089 419 0,005% 12 78 681 15.06.2020 17135 16066 391 0,004% 15 79 678 14.06.2020 17109 16059 373 0,004% 12 69 677 13.06.2020 17078 16012 389 0,004% 11 73 677 12.06.2020 17064 15985 404 0,005% 9 69 675 11.06.2020 17034 15949 411 0,005% 13 76 674 10.06.2020 17005 15910 422 0,005% 17 80 673 09.06.2020 16979 15875 432 0,005% 19 84 672 08.06.2020 16968 15839 457 0,005% 17 83 672 07.06.2020 16902 15793 437 0,005% 17 69 672 06.06.2020 16898 15789 437 0,005% 17 72 672 05.06.2020 16843 15742 429 0,005% 20 75 672 04.06.2020 16805 15717 418 0,005% 22 87 670 03.06.2020 16771 15672 429 0,005% 21 87 670 02.06.2020 16759 15629 461 0,005% 26 88 669 01.06.2020 16733 15596 469 0,005% 29 97 668 31.05.2020 16731 15593 470 0,005% 27 97 668 30.05.2020 16685 15520 497 0,006% 23 98 668 29.05.2020 16655 15347 640 0,007% 25 103 668 28.05.2020 16628 15286 674 0,008% 30 107 668 27.05.2020 16591 15228 718 0,008% 32 116 645 26.05.2020 16557 15182 732 0,008% 32 127 643 25.05.2020 16539 15138 760 0,009% 31 139 641 24.05.2020 16503 15063 800 0,009% 29 137 640 23.05.2020 16486 15037 810 0,009% 28 144 639 22.05.2020 16436 15005 796 0,009% 31 159 635 21.05.2020 16404 14951 820 0,009% 32 188 633 20.05.2020 16353 14882 838 0,010% 37 174 633 19.05.2020 16321 14678 1011 0,011% 39 182 632 18.05.2020 16269 14614 1026 0,012% 45 196 629 17.05.2020 16242 14563 1050 0,012% 48 197 629 16.05.2020 16201 14524 1048 0,012% 50 208 629 15.05.2020 16108 14471 1009 0,011% 47 212 628 14.05.2020 16058 14405 1027 0,012% 54 234 626 13.05.2020 15997 14304 1069 0,012% 55 243 624 12.05.2020 15961 14148 1190 0,014% 59 264 623 11.05.2020 15882 14061 1201 0,014% 68 279 620 10.05.2020 15871 13991 1262 0,014% 72 291 618 09.05.2020 15833 13928 1290 0,015% 79 309 615 08.05.2020 15774 13836 1324 0,015% 81 339 614 07.05.2020 15752 13698 1445 0,016% 92 360 609 06.05.2020 15684 13639 1437 0,016% 97 418 608 05.05.2020 15650 13462 1582 0,018% 104 418 606 04.05.2020 15621 13316 1705 0,019% 111 420 600 03.05.2020 15597 13228 1771 0,020% 114 422 598 02.05.2020 15558 13180 1782 0,020% 114 428 596 01.05.2020 15531 13092 1850 0,021% 124 472 589 30.04.2020 15452 12907 1961 0,022% 128 502 584 29.04.2020 15402 12779 2043 0,023% 131 517 580 28.04.2020 15357 12580 2208 0,025% 136 561 569 27.04.2020 15274 12362 2363 0,027% 140 579 549 26.04.2020 15225 12282 2401 0,027% 145 594 542 25.04.2020 15148 12103 2509 0,029% 148 608 536 24.04.2020 15071 11872 2669 0,030% 156 651 533 23.04.2020 15002 11694 2786 0,032% 169 677 522 22.04.2020 14925 11328 3087 0,035% 176 700 510 21.04.2020 14873 10971 3411 0,039% 196 756 491 20.04.2020 14795 10631 3694 0,042% 194 805 470 19.04.2020 14749 10501 3796 0,043% 204 817 452 18.04.2020 14671 10214 4014 0,046% 208 855 443 17.04.2020 14566 9704 4431 0,050% 227 909 431 16.04.2020 14459 8986 5063 0,058% 238 967 410 15.04.2020 14335 8098 5844 0,066% 232 1001 393 14.04.2020 14185 7633 6168 0,070% 243 1002 384 13.04.2020 14080 7343 6369 0,072% 239 981 368 12.04.2020 13945 6987 6608 0,075% 243 1035 350 11.04.2020 13672 6604 6731 0,076% 246 1036 337 10.04.2020 13404 6064 7021 0,080% 261 1032 319 09.04.2020 13120 5240 7585 0,086% 266 1086 295 08.04.2020 12840 4512 8055 0,092% 267 1096 273 07.04.2020 12552 4046 8263 0,094% 243 1100 243 06.04.2020 12238 3463 8555 0,097% 250 1074 220 05.04.2020 12051 2998 8849 0,101% 244 1056 204 04.04.2020 11781 2507 9088 0,103% 245 1071 186 03.04.2020 11348 2022 9158 0,104% 245 1057 168 02.04.2020 10923 1749 9016 0,102% 227 1074 158 01.04.2020 10407 1436 8825 0,100% 215 1071 146 31.03.2020 9772 1095 8555 0,097% 198 1110 122 30.03.2020 9125 636 8381 0,095% 193 999 108 29.03.2020 8552 479 7987 0,091% 187 931 86 28.03.2020 7960 410 7475 0,085% 168 839 75 27.03.2020 7040 225 6757 0,077% 128 800 58