US-Wahl-2020

Wahlbeteiligung nahe 100 Prozent – Wer glaubt das?

Der Wahl-Krimi um das höchste Amt der USA ist noch nicht zu Ende. Es wird immer noch ausgezählt. Nach aktuellem Stand führt der Kandidat der Linken, Joe Biden, doch der rechte Amtsinhaber Donald Trump ist noch nicht aus dem Rennen.

Wahl-Krimi bei Wahlbeteiligung

Der amtierende Präsident weist auf die vielen Unregelmäßigkeiten hin. Und die Wahl dürfte tatsächlich die Zutaten zu einem Krimi beinhalten. So etwa bei der Wahlbeteiligung.

Laut U.S. Elections Project liegt sie bundesweit bei rund 66 Prozent und ist damit die höchste Beteiligung seit 1900. Noch mehr Menschen gingen in den Bundesstaaten Maine, Minnesota und Iowa zur Wahlurne, nämlich unfassbare 79 Prozent. Überhaupt gab es eine besonders hohe Wahlbeteiligung in den links regierten Staaten. In fast allen Staaten mit mehr als 73 Prozent Wahlbeteiligung siegte Biden.

Fast vollkommene Wahlbeteiligung in Arizona

Dabei sind die Zahlen mehr als unglaubwürdig. So führt bei der Auszählung Biden im Bundesstaat Arizona. Die dortige Wahlbeteiligung betrug bei den letzten Präsidentschaftswahlen:

2016: 74,17 Prozent

2012: 74,36 Prozent

2008: 77,69 Prozent

2004: 77,10 Prozent

2000: 71,76 Prozent

1996: 63,76 Prozent

Und 2020? Laut aktuellem Stand liegt die Wahlbeteiligung bereits bei 92 Prozent!

Historisches Interesse an Politik

Arizona hatte 2016, als Trump mit einem knappen Vorsprung die demokratische Herausforderin Hillary Clinton besiegen konnte, 6.941.000 Einwohner. Heuer sind es nicht ganz 7,3 Millionen, entspricht also einem Bevölkerungswachstum von knapp 360.000.

2016 hatten sich 3.588.466 Wähler registrieren lassen, 2020 sollen es 4.281.152 gewesen sein, das ist eine Zunahme von 19,3 Prozent bei einer Bevölkerungszunahme von knappen fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung stieg sogar um 20,4 Prozent.

Völlig unrealistisch auch in anderen Ländern

Einen Wert von 92 Prozent erreicht die Wahlbeteiligung in Österreich seit den 1970er Jahren nicht mehr. Und das, obwohl Österreich im Vergleich zu den USA nicht nur als Land mit hoher Wahldisziplin gilt, sondern auch traditionell höhere Wahlbeteiligungen ausweist. Doch 92 Prozent Wahlbeteiligung gab es selbst im Österreich nur, wenn Wahlpflicht bei der Bundespräsidentenwahl herrschte (bis 1992), zuletzt vor vierzig Jahren.

Solche Wahlbeteiligungen, wie in Arizona und den vielen anderen Staaten mit linkem Vorsprung, sind für die USA völlig unrealistisch. Vor allem auch in Corona-Zeiten, die bei sonstigen Wahlen weltweit zu geringeren Wahlbeteiligungen als üblich führten.