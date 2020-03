linker Zeitgeist

Ungustiöses SPÖ-Posting am Höhepunkt der Coronavirus-Krise

In einer Zeit, in der alle in Österreich eine schwere Krise durch das Coronavirus überstehen müssen, macht die SPÖ geschmacklose Parteipolitik.

Die SPÖ-Organisation in St. Dionysen (Stadtteil von Traun, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) veröffentlichte auf Facebook dieses in der Zwischenzeit anscheinend gelöschte Posting:

Unser Tipp zur aktuellen Situation: IMMER so Händewaschen, als hätte man gerade Kurz, Hofer oder Kickl die Hand gegeben.

Traurig: Nicht einmal in der schwersten Krise, die unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, ist mit den Sozialdemokraten ein Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg möglich.