Russland-Vorwürfe unwahr: Gerichtlicher Erfolg der FPÖ gegen die ÖVP

Die ÖVP darf seit gestern, Mittwoch, nicht mehr behaupten, dass die FPÖ für Anträge im Nationalrat Geld aus Russland entgegengenommen hat. Außerdem muss die ÖVP ihre diesbezüglichen Pressemeldungen als unwahr widerrufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

ÖVP schuldig gesprochen

So lautet das erstinstanzliche Urteil des Handelsgericht Wien. Die beklagte ÖVP wurde schuldig gesprochen, es bei sonstiger Exekution ab sofort zu unterlassen, die unwahre sinngemäße Behauptung des Inhalts, die Klägerin (FPÖ) habe für Anträge im Nationalrat Geld aus Russland entgegengenommen und/oder habe Geldzahlungen aus Russland entgegengenommen, aufzustellen und/oder zu verbreiten.

Öffentlicher Widerruf

Außerdem wurde der ÖVP vom Gericht aufgetragen, ihre unwahren Behauptungen binnen 14 Tagen in Form einer APA-OTS öffentlich zu widerrufen. Sogar der Text des Widerrufs wurde vom Richter vorgegeben, dieser lautet:

WIDERRUF

Wir haben in einer APA-OTS-Aussendung vom 3.2.2023 mit dem Titel “Stocker: .FPÖ lässt sich in ihrer Politik offenbar vom Ausland beeinflussen'” bzw in der APA-OTS-Aussendung vom 4.2.2023 mit dem Titel “Lopatka: .FPÖ muss wegen ausländischem Einflusses ihre Parteienfinanzierung offenlegen'” sinngemäß behauptet, dass die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen für Anträge im Nationalrat Geld aus Russland entgegengenommen habe und die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen Geld aus Russland erhalten habe. Wir widerrufen diese Behauptung als unwahr.