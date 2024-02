Drei Frauen in Bordell erstochen: Tatverdächtiger Afghane (27) gefasst

Drei Frauen wurden gestern, Freitag, in einem Bordell im Wiener Gemeindebezirk Brigittenau ermordet. Bei dem inzwischen festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Afghanen, der seine Opfer mit einem Messer erstochen haben soll.

Möglicherweise gekränkte “Ehre” als Auslöser der Tat

Wie die blutige Tat sich genau abgespielt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mehr wisse man nach der Befragung des tatverdächtigen Afghanen und weiterer möglicher Zeugen, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Kurier. Auch ob der Mann bei der Tat, die ihm vorgeworfen wird, unter Drogeneinfluss stand, und an welchen Orten der Dreifachmord stattfand, sowie ein mögliches Motiv ist noch unklar. Anscheinend hat das Blutbad jedoch an mehreren Orten des Etablissements stattgefunden. Ein mögliches Tatmotiv könnte nach Medienberichten sein, dass der Mann das Massagestudio am Tattag als letzter betreten haben könnte und deshalb von den anwesenden Frauen abgewiesen wurde – er sich also in seiner Ehre gekränkt fühlte und deshalb zustach.

Täter trug bei Festnahme noch Tatwaffe bei sich

Der Afghane konnte jedenfalls im Rahmen einer Sofortfahndung rasch gefasst werden und die Exekutive konnte den 27-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts in Gewahrsam nehmen. Der Afghane wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert; offensichtlich hatte er sich im Kampf mit seinen mutmaßlichen Opfern leichte Verletzungen zugezogen. Zudem hatte er bei der Festnahme noch die mutmaßliche Tatwaffe bei sich.