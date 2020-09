Coronavirus

Völlig abgehoben: Grüner Gesundheitsminister will maskentragende Bürger „beobachten gehen“

Seit Monaten werden die Österreicher durch die schwarz-grüne Bundesregierung mit einer Maskenpflicht gepeinigt. Jetzt kommt der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober offensichtlich das erste Mal drauf, sich das selbst anzusehen. Das nennt man echten Basiskontakt des Ressortchefs gegenüber den sogenannten Normadressanten, soll heißen Bürgerinnen und Bürger, die die Maske tragen müssen, obwohl deren Wert für den Gesundheitsschutz in der Fachwelt mehr als umstritten scheint.

Für den 17.09.2020 um 9.15 Uhr hat Anschober jetzt zu einem Lokalaugenschein zur erweiterten Maskenpflicht geladen. Dazu hat seine Presseabteilung im zuständigen Gesundheitsministerium folgenden Text verfasst:

Aufgrund der verschärften epidemiologischen Lage gilt seit Montag, 14.9., eine ausgeweitete Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen, bei Kundenkontakt nun auch in Geschäften oder Museen. Bundesminister Rudi Anschober macht sich am Donnerstag, 17.9., selbst ein Bild davon, wie es den Menschen mit der umfassenden Präventionsmaßnahme Mund-Nasen-Schutz geht.