Coronavirus

Kein Ende des Corona-Wahnsinns: Kanzler Kurz will Allerheiligen abschaffen

Immer autoritärer gebärdet sich Bundeskanzler Sebastian Kurz bei den Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Bevölkerung unseres Landes. Gemeinsam mit seiner Kultus- und Integrationsministerin Susanne Raab veröffentlichte Kurz einen Aufruf über die APA, dass die Österreicher heuer auf Familientreffen zu Allerheiligen und Allerseelen verzichten sollen:

Wir sind in Österreich in einer sehr ernsten Lage, was die Ausbreitung des Corona-Virus betrifft. Jetzt geht es darum, dass wir mit konsequenten Maßnahmen diese Entwicklung bremsen. Deshalb appellieren wir an die Eigenverantwortung der österreichischen Bevölkerung, heuer am Allerheiligen- und Allerseelen-Wochenende auf Familientreffen und den gemeinschaftlichen Besuch der Friedhöfe und Gräber zu verzichten.