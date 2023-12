Katze aus dem Sack: Salamitaktik der EU-Eliten zur Abschaffung des Bargeldes

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Österreichische Nationalbank rechnet damit, dass die EU-Eliten bald die Bargeld-Zahlungsobergrenze einführen und damit den nächsten Schritt zur Abschaffung des Bargelds setzen.

Experte der Nationalbank ließ aufhorchen

Im parlamentarischen Finanzausschuss diese Woche ließ ein Experte der Österreichischen Nationalbank aufhorchen: Schon bald werde von der EU eine Obergrenze für Bargeldzahlungen verordnet, die zwischen 7.000 und 10.000 Euro liegen soll. Damit tritt das ein, wovor einzig die Freiheitlichen und deren Bundesparteiobmann Herbert Kickl längst warnen:

Unablässig treiben die übergriffigen EU-Eliten in ihrer Salamitaktik die Abschaffung des Bargelds voran. Nach dem Aus für den 500-Euro-Schein ist der nächste Schritt dazu die geplante Obergrenze für Bargeldzahlungen. Das Ziel: Am Ende sollen unsere Scheine und Münzen ganz vom digitalen Euro abgelöst werden. Terrorismus- und Korruptionsbekämpfung ist dabei ja nur der Vorwand – den EU-Mächtigen und EU-Eliten geht es in Wirklichkeit nur um Kontrolle und Überwachung jedes einzelnen Bürgers!